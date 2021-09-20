«Балтика» и «Фестивальная Экологика» пригласили ярославцев экологично отпраздновать День города Ярославля

На Дне города прошли экологические проекты Принеси пользу своему городу и Фестивальная экологика. ФОТО: Олег ПЕТРОВ

В минувшие выходные Ярославль отметил свой 1011-й день рождения. Экологично, весело и познавательно отпраздновать день рождения любимого города пригласила компания «Балтика» в партнерстве с «Фестивальной Экологикой». В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» ярославцы и гости города приняли участие в увлекательных эко-викторине и квесте, учились правильно сортировать вторсырье, и получали на память эко-сувениры.

Празднование Дня города проходило на разных площадках города. Несмотря на холодный осенний день, ярославцев ждала насыщенная развлекательно-познавательная программа. Одной из таких ярких площадок стала Музейная набережная на верхнем ярусе Волжской набережной, где пивовары в партнерстве с «Фестивальной Экологикой» приглашали ярославцев и гостей города принять участие в проекте «Принеси пользу своему городу».

Светлана Воронина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании «Балтика»:

- Наша цель – привлечь внимание людей к сохранению природных ресурсов и развитию культуры раздельного сбора вторсырья не только на мероприятиях, но и дома. Начинать всегда нужно с себя. Мы в компании «Балтика», части CarlsbergGroup,проводим очень большую работу, чтобы сократить экологический след, и уже добились хороших результатов: мы используем «зеленое топливо» на наших заводах, «озеленяем» логистику и используем энергосберегающие технологии.Однако, чтобы сократить углеродный отпечаток от упаковки нашей продукции, важно отправлять ее на переработку. Хочу сказать спасибо всем, кто разделяет наши ценности и сортирует вторсырье. Разделяя отходы использованной упаковки дома, вы вносите свой вклад в сокращение экоследа.

Кроме ярких познавательно-развлекательных викторины, эко-игр и квеста, «Балтика» и «Фестивальная Экологика» в зоне верхней набережной установили контейнеры для раздельного сбора вторсырья, а волонтеры рассказывали ярославцам и гостям города как правильно сортировать использованную упаковку. Все собранное в рамках проекта вторсырье региональный оператор увез на досортировку и дальнейшую переработку.