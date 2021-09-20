Сотрудникам Ярэнерго вручили ведомственные и корпоративные награды

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

В «Россети Центр Ярэнерго» состоялось вручение ведомственных и корпоративных наград работникам филиала, которые внесли значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и обеспечили надежную и бесперебойную работу энергосистемы. Наград удостоен 21 работник Ярэнерго.

За большой личный вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд диспетчеру участка оперативно-технологического управления городской сетью Любови Голяковой объявлена Благодарность Министерства энергетики РФ. Любовь Васильевна трудится в Ярэнерго 35 лет, за время работы отмечалась различными наградами, в том числе Почетным званием «Ветеран ПАО «МРСК Центра». В зоне ее ответственности – организация работ по ликвидации отклонений в работе электрооборудования, взаимодействие мастерами Ярославского РЭС и с потребителями.

Приказами ПАО «Россети» десять работников филиала «Ярэнерго» отмечены корпоративными наградами - Почетными грамотами и Благодарностями - за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, многолетний добросовестный труд. Еще три человека награждены за отличие при ликвидации аварийных отключений и восстановление энергоснабжения потребителей Тверской области.

Трем сотрудникам Ярэнерго вручены Почетные грамоты и Благодарности ПАО «Россети Центр».

Обладателями Почетного звания «Ветеран ПАО «Россети Центр» стали: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Мышкинского РЭС Олег Карасев, ведущий инженер по релейной защите и автоматике Рыбинского участка службы релейной защиты Валерий Местнев и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Рыбинского участка службы подстанций Сергей Соколов, начальник Ярославского участка службы линий электропередачи Виктор Хухарев.

В ходе награждения и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин поблагодарил персонал за успешное выполнение задач по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

- Результаты работы компании складываются из усилий каждого из нас. Поэтому в том, каким современным и высокотехнологичным мы видим сегодня Ярэнерго, есть, в том числе, и ваша заслуга. Благодарю вас за добросовестный труд и за то, что вы делаете для филиала, - сказал Игорь Шарошихин.