Председатель рабочих советов Ярославского моторного завода: «Сочинили про нас небылицы»

По словам Андрея Завьялова, приложение на смартфоны, о котором говорила депутат, является программой поездки. ФОТО: Евгения Овод, ВКонтакте

В ярославских пабликах 19 сентября были опубликованы фотографии, сделанные на вокзале «Ярославль Главный». По словам депутата муниципалитета города Евгении Овод, которая присутствовала на месте, сотрудников моторного завода массово везли в Москву для участия в митинге.

В пресс-службе ЯМЗ пояснили, что сотрудники завода были отправлены в командировку в Московскую область для участия в корпоративных тренингах.

- Ярославские депутаты от КПРФ увидели группу сотрудников на вокзале и за то время, пока поезд ехал, сочинили про нас всякие небылицы. Придумали, что мы едем на выборы – то ли на митинги, то ли на голосование. Придумали – и сразу же выложили в соцсети. Не проверив информацию, не спросив о целях поездки ни у наших сотрудников, ни у руководства завода, ни у рабочего совета, - говорит председатель рабочих советов ЯМЗ Андрей Завьялов.

В своем посте ВКонтакте Евгения Овод упомянула некое приложение, которое сотрудников ЯМЗ обязали установить на смартфоны. По словам Андрея Завьялова, это приложение является программой поездки, где публикуется расписание лекций и даются учебные задания.