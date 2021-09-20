Зимний привет: новая неделя в Ярославской области началась с аномального похолодания

В Переславском районе возможен снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая неделя в Ярославской области началась с аномального холода, которого еще не было в этом сезоне. Как утверждают специалисты Центра «Фобос», по температурному фону природа перенесла нас в октябрь.

- Столкновение теплого и влажного воздуха атлантического происхождения и континентального холода приведет не только к выпадению аномальных осадков, но и к вероятности перехода их в смешанную фазу. В условиях слабоположительной пограничной температуры существует теоретическая вероятность смешения дождя с кратковременным мокрым снегом, - сообщили синоптики.

В понедельник зимний привет в виде снега возможен в Ярославской области, а точнее – в Переславском районе. Но вряд ли переславцам получится увидеть этот первый снег – он будет таять при падении еще в воздухе.