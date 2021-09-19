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Происшествия19 сентября 2021 20:04

В Ярославской области в районе Туношны произошла авария

По предварительным данным, с участием трех автомобилей
Анастасия Голубева
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В Ярославской области в районе Туношны произошла авария

В Ярославской области в районе Туношны произошла авария

Фото: Влада Красоткина

Сегодня вечером, 19 сентября, в районе аэропорта Туношна произошла авария. Очевидцы рассказали КП-Ярославль, что, скорей всего, в аварию попали три легковых машины. У одной из них «оторвало» задний бампер.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших пока ничего неизвестно. Информация будет дополняться.

- Образовалась огромная пробка на пути в сторону Ярославля, - рассказали очевидцы.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что сведений по пострадавшим не поступало.