В Ярославской области в районе Туношны произошла авария Фото: Влада Красоткина

Сегодня вечером, 19 сентября, в районе аэропорта Туношна произошла авария. Очевидцы рассказали КП-Ярославль, что, скорей всего, в аварию попали три легковых машины. У одной из них «оторвало» задний бампер.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших пока ничего неизвестно. Информация будет дополняться.

- Образовалась огромная пробка на пути в сторону Ярославля, - рассказали очевидцы.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что сведений по пострадавшим не поступало.