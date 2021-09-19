В Рыбинске предотвратили два случайных нарушения во время голосования

Опечатанный ящик для бюллетеней. ФОТО: штаб общественного наблюдения за выборами в Ярославской области

В третий день голосования, 19 сентября, в Рыбинске были предотвращены сразу два случайных нарушения на разных участках. В первом случае на участке №2513 заметили, что пожилой мужчина опустил в ящик для голосования четыре бюллетени вместо трех.

- Сегодня в первой половине дня голосовала пожилая женщина, а за ней шел мужчина. Когда он проголосовал и начала бросать в стационарный ящик бюллетени, у него в руках оказалось четыре бюллетени. Мы это увидели и подошли разобраться. Оказалось, что один бюллетень уже лежал в кабинке для голосования, его оставила пожилая женщина. Сразу опечатали ящик и провели подсчет, все сошлось, - сообщили в штабе общественного наблюдения за выборами в Ярославской области.

Вторая ситуация также не несла умышленных действий. На избирательном участке №2640 в Рыбинск член участковой комиссии ошибочно выдала избирателю два бюллетеня для голосования. После этого, ящик также был опечатан. Голосование продолжилось в ящик №2.