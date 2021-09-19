В Рыбинске выпустили исторический буклет с детскими картинами Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ученики детской художественной школы приняли участие в конкурсе «950. События. Артефакты. Персоналии». Лучшие работы напечатали в историческом буклете, который вышел тиражом 500 экземпляров.

- В рамках конкурса мы получили очень большое количество работ – порядка 180, и они продолжали поступать даже после завершения. А это значит, что конкурс интересен детям. Они любят рисовать свой город, рисуют себя в окружении городской среды. И это заставляет задуматься о том, что происходило когда-то здесь, на этих улицах, кто по ним ходил, какие исторические личности жили в Рыбинске. А это очень важно для сохранения памяти, преемственности поколений, - поделился директор детской художественной школы Николай Тарасенко.