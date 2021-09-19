В Ярославской области в ближайшие дни ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области 20 и 21 сентября ночью и утром ожидаются заморозки до -3 градусов. Сотрудники МЧС экстренно об этом предупреждают горожан.

- Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, с увеличением количества пожаров в жилых домах, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Дневная температура воздуха всю неделю будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла, со вторника ожидаются продолжительные дожди.