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Общество19 сентября 2021 17:20

В Ярославле в День города снесли историческое здание

Дом на улице Свободы, 34В
Анастасия Голубева
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В Ярославле в День города снесли историческое здание. ФОТО: Алексей Заплатин

В Ярославле в День города снесли историческое здание. ФОТО: Алексей Заплатин

Вчера, 18 сентября, в День города в Ярославле снесли историческое здание – дом на улице Свободы, 34В. Об этом в соцсетях написала Ольга Мазанова – член Союза архитекторов России.

- Пока горожане с песнями и флагами празднуют День города, 1011 год рождения древнего Ярославля, экскаватором рушат историю. К сожалению, сегодня ценный исторический дом по улице Свободы, 34В, об угрозе сноса которой говорили градозащитники, окончательно сносят. На месте сносимого дома конца 18 – начала 19 веков со сводами собираются строить 6-этажку, - написала Ольга Мазанова.

За последнее время подобные сносы старинных зданий участились.