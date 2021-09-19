В Ярославле в День города снесли историческое здание. ФОТО: Алексей Заплатин

Вчера, 18 сентября, в День города в Ярославле снесли историческое здание – дом на улице Свободы, 34В. Об этом в соцсетях написала Ольга Мазанова – член Союза архитекторов России.

- Пока горожане с песнями и флагами празднуют День города, 1011 год рождения древнего Ярославля, экскаватором рушат историю. К сожалению, сегодня ценный исторический дом по улице Свободы, 34В, об угрозе сноса которой говорили градозащитники, окончательно сносят. На месте сносимого дома конца 18 – начала 19 веков со сводами собираются строить 6-этажку, - написала Ольга Мазанова.

За последнее время подобные сносы старинных зданий участились.