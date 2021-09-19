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Общество19 сентября 2021 13:20

В Рыбинске завершили строительство новых яслей

Они рассчитаны на 40 детей
Анастасия Голубева
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В Рыбинске завершили строительство новых яслей

В Рыбинске завершили строительство новых яслей

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске на территории детского сада №94 на улице Куйбышева построили ясли. Они рассчитаны на 40 детей, то есть две группы, которые уже укомплектованы.

- В помещениях яслей предусмотрены спальни, игровые, буфет, туалеты, зал для физкультуры и музыки. Для малышей закуплены столики, раковины, кровати с высокими бортами, стульчики для кормления. Все полы – с подогревом. В раздевалке установлены специальные шкафы, в которых при необходимости будет сушиться одежда и обувь воспитанников, - раскали в правительстве Ярославской области.