В Ярославской области явка во второй день голосования составила более 20% Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 18 сентября, в Ярославской области во второй день выборов депутатов в государственную думу России явка избирателей составила 20,74%.

- В 194-м одномандатном избирательном округе свой выбор сделали 18,49% избирателей, в 195-м одномандатном округе проголосовали 23,11% избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Мышкинском районе. Она составила 39,8%, - сообщила секретарь облизбиркома Наталия Жучкова.

Помимо этого, жители региона участвуют в дистанционном электронном голосовании. Этот формат набрал 86% избирателей. Общее число проголосовавших за два дня всеми возможными способами – 265 тысяч избирателей в Ярославской области.