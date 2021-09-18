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Спорт18 сентября 2021 20:23

Ярославский "Локомотив" выиграл у нижегородского "Торпедо"

Матч закончился со счетом 4:3
Полина Вачнадзе
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Ярославский "Локомотив" выиграл у нижегородского "Торпедо". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Ярославский "Локомотив" выиграл у нижегородского "Торпедо". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Хоккейная команда "Локомотив" сегодня, 18 сентября, с небольшим отрывом обыграла нижегородский "Торпедо". Матч закончился со счетом 4:3 в пользу ярославцев. Победную шайбу за две минуты до окончания игры забросил Рид Буше.

Первая шайба матча была заброшена им же на 10-ой минуте матча. Еще минут через 10 гости сравняли счет. На 46-ой минуте "железнодорожники" вновь ведут со счетом 2:1, и почти сразу же увеличивают разрыв до 3:1.

Напряженная игра все же закончилась победой "Локомотива". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Напряженная игра все же закончилась победой "Локомотива". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Напряженная игра все же закончилась победой "Локомотива". Сегодня на ледовом поле отличились Рид Буше, Алексей Марченко и Павел Красковский. У "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров, Энди Миле и Кенни Агостино.

Маскот развлекал немногочисленных болельщиков. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Маскот развлекал немногочисленных болельщиков. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР