Ярославский "Локомотив" выиграл у нижегородского "Торпедо". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Хоккейная команда "Локомотив" сегодня, 18 сентября, с небольшим отрывом обыграла нижегородский "Торпедо". Матч закончился со счетом 4:3 в пользу ярославцев. Победную шайбу за две минуты до окончания игры забросил Рид Буше.

Первая шайба матча была заброшена им же на 10-ой минуте матча. Еще минут через 10 гости сравняли счет. На 46-ой минуте "железнодорожники" вновь ведут со счетом 2:1, и почти сразу же увеличивают разрыв до 3:1.

Напряженная игра все же закончилась победой "Локомотива". ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Напряженная игра все же закончилась победой "Локомотива". Сегодня на ледовом поле отличились Рид Буше, Алексей Марченко и Павел Красковский. У "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров, Энди Миле и Кенни Агостино.