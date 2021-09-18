Ярославцев просят провести выходные дома из-за начала отопительного сезона

В Ярославле начался отопительный сезон
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле с 17 сентября начался отопительный сезон. На данный момент, как сообщает мэрия города, к отоплению подключено около 15% жилого фонда.
Заместитель директора департамента городского хозяйства Алексей Соков обратился к ярославцам с просьбой провести эти выходные дома, чтобы контролировать ход регулировки отопления:
- Ваше присутствие и контроль позволят избежать в дальнейшем протечки и образования пробок в батареях.
Если аварии все же не удалось избежать, то звонить нужно по телефонам, указанным ниже.
Если произошла авария, звоните в УК
Фото: Мэрия Ярославля