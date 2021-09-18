Избирательный участок в Ярославском районе проверили после сообщения об открытой урне для голосования

Пломба закрыта и не позволяет открыть ящик без ее повреждения. ФОТО: Штаб общественного наблюдения

В ярославских пабликах появилась информация об открытой урне для голосования. По данным пользователей социальных сетей, открытую урну заметили в УИК №2302 в селе Спас-Виталий Ярославского района. Сотрудники Штаба общественного наблюдения и регионального избиркома выехали на место.

- По итогам совместной проверки сообщения в социальных сетях о состоянии пломбы на стационарном ящике для голосования на УИК № 2302 установлено, что ящик находится в видимости наблюдателей, опечатан правильно, пломба закрыта и не позволяет открыть ящик без ее повреждения, - сообщили в штабе.

Там уточнили, что урна опечатана по нормативам и несанкционированный доступ к бюллетеням, которые в ней находятся, исключен. Наблюдатели от Общественной палаты и партий отметили, что обстановка на участке спокойная, голосование проходит в штатном режиме.