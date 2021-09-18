В прокат выходит фильм, снятый в Ярославской области

23 сентября на экраны российских кинотеатров выйдет фильм "Иван Денисович". Зрители ждут его уже больше 3-х лет. В основу сюжета легла повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Однако режиссер Глеб Панфилов сделал не просто экранизацию, он по-своему интерпретировал это произведение. Съемки были завершены в мае прошлого года. Они потребовали немало времени и усилий: стартовали еще в декабре 2017 года и продлились по февраль 2018-го, затем был второй блок — c января по май 2020 года. Изначально выход фильма был запланирован на весну 2019 года, затем - на День Победы-2020. Но в итоге картина увидит мир только в сентябре 2021 года. Главную роль в фильме сыграл Филипп Янковский. Помимо него в фильме снимались Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и другие. Задача всех этих актеров, по словам Глеба Панфилова, состояла в том, чтобы показать живую картину о человеке, который выживает, преодолевая превратности бытия и сохраняя свое достоинство.