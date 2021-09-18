В Ярославле у "Глобуса" произошло ДТП: пострадали два человека

Столкнулись автомобили "Шевроле" и "Киа". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 18 сентября, на проспекте Машиностроителей в Ярославле произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, столкнулись автомобили "Шевроле" и "Киа".

- В медучреждение доставлены водитель и пассажирка автомобиля "Киа". На месте работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Автомобили столкнулись на выезде с парковки гипермаркета. По-видимому, машины ехали на немаленькой скорости, потому что их сильно отбросило друг от друга: одна оказалась на газоне, а другая загородила проезжую часть. Оба автомобиля получили значительные повреждения: у одного вдребезги разбит капот и передний бампер, а у другого сильно помят правый бок и разбиты несколько стекол. По словам очевидцев, при столкновении пострадала пожилая женщина. Сотрудникам аварийно-спасательной службы пришлось вырезать ее из машины. Также свидетели утверждают, что пострадавшая практически ничего не помнит и не может ответить, ни как ее зовут, ни куда и откуда ехали. Сейчас женщина, как и водитель второго автомобиля, доставлена в больницу. А вот в соцсетях уже появилось множество фотографий, и аварию обсуждают довольно активно. Кто-то даже узнал в одном из пострадавших своего соседа и утверждает, что в аварию он попадает уже во второй раз.