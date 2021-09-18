В Ярославле ищут женщину, которая подобрала чужой кошелек с крупной суммой денег

Эта женщина, по словам ярославца, нашла кошелек с крупной суммой. ФОТО: с камер видеонаблюдения

Житель Ярославля Андрей Старшов обратился ко всем горожанам с просьбой помочь ему разыскать женщину. По словам мужчины, он потерял крупную сумму денег, которая должна была пойти на лечение пожилого человека.

- После просмотра камеры видеонаблюдения установлено, что единственным человеком, который владеет сведениями о деньгах, является женщина, одетая в длинную черную юбку, белую куртку и головной убор. Утеря была на улице Первомайской, эта женщина, подобрав деньги у автомобиля, направилась в сторону Красной площади. Всем кто имеет какую-то информацию об этой женщине или видели ее, огромная просьба звонить в любое время 8-901-059-87-89 или 02 дежурная часть! Женщина объявлена в розыск! - пишет Андрей.