В День города Ярославля запустят необычный салют Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 18 сентября, Ярославль отмечает 1011-летие со дня своего основания. Подробную программу Дня города можно посмотреть здесь. Завершится день традиционно - красочным фейерверком. В этом году, как рассказали в мэрии Ярославля, он будет двойной: высотный и низовой.

- Мы попросили пиротехников, чтобы они показали два формата, думаю, это получится и будет красиво, - сказала начальник управления культуры мэрии Ярославль Ольга Каюрова.

Начнется праздничный салют в 21:00. Самое удобное место для его просмотра - Стрелка.

В День города общественный транспорт Ярославля будет работать дольше обычного - до 23:00.

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Что будет в программе (подробнее)