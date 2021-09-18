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Общество18 сентября 2021 11:57

В День города Ярославля запустят необычный салют

Рассказываем, где его можно посмотреть и во сколько
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В День города Ярославля запустят необычный салют

В День города Ярославля запустят необычный салют

Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 18 сентября, Ярославль отмечает 1011-летие со дня своего основания. Подробную программу Дня города можно посмотреть здесь. Завершится день традиционно - красочным фейерверком. В этом году, как рассказали в мэрии Ярославля, он будет двойной: высотный и низовой.

- Мы попросили пиротехников, чтобы они показали два формата, думаю, это получится и будет красиво, - сказала начальник управления культуры мэрии Ярославль Ольга Каюрова.

Начнется праздничный салют в 21:00. Самое удобное место для его просмотра - Стрелка.

В День города общественный транспорт Ярославля будет работать дольше обычного - до 23:00.

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