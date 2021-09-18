Работают 846 избирательных участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирательная комиссия Ярославской области подвела итоги первого дня голосования, 17 сентября. Выбирать депутатов Государственной Думы пришли 102 538 ярославцев, это 11,18%. Явка на участках одномандатного избирательного округа №194 составила 9,42%, округа №195 - 13,02%.

Ярославская область вошла в число регионов, где проходит электронное голосование. В первый день выборов на сайте vybory.gov.ru приняли участие 75% от числа ярославцев, подавших заявление на участие в Интернет-выборах.

Сегодня, 18 сентября, второй день голосования.

- Избирательные участки второй день работают в штатном режиме. Напомню, они открыты для избирателей с восьми часов утра до восьми часов вечера, – сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – В течение первого дня голосования нарушений не зафиксировано.