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Звезды18 сентября 2021 9:01

В Ярославской области пройдет open-air "Карабиха листопадная"

Он состоится в музее-усадьбе Н.А.Некрасова "Карабиха"
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области пройдет open-air "Карабиха листопадная"

В Ярославской области пройдет open-air "Карабиха листопадная"

Фото: Правительство Ярославской области

19 сентября в музее-усадьбе Николая Некрасова "Карабиха" пройдет open-air "Карабиха листопадная".

В воскресенье в Верхнем парке гостей ждет интерактивная программа "Там, на неведомых дорожках", а в Западном флигеле - мастер-классы и усадебные игры. В Большом доме откроется "Литературная гостиная" с угощениями. Все желающие смогут сделать красивые фото в специальной фотозоне на крыльце Зеленого домика.

Взрослые посетители смогут побывать на экскурсиях по комнатам поэта, а для детей подготовили программу "Путешествие в страну некрасовских героев" в музее Деда Мазая, кукольный театр и ознакомительную экскурсию по Большому дому.

Вход на территорию музея-усадьбы 19 сентября будет свободным.