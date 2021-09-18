В Ярославской области пройдет open-air "Карабиха листопадная"
Фото: Правительство Ярославской области
19 сентября в музее-усадьбе Николая Некрасова "Карабиха" пройдет open-air "Карабиха листопадная".
В воскресенье в Верхнем парке гостей ждет интерактивная программа "Там, на неведомых дорожках", а в Западном флигеле - мастер-классы и усадебные игры. В Большом доме откроется "Литературная гостиная" с угощениями. Все желающие смогут сделать красивые фото в специальной фотозоне на крыльце Зеленого домика.
Взрослые посетители смогут побывать на экскурсиях по комнатам поэта, а для детей подготовили программу "Путешествие в страну некрасовских героев" в музее Деда Мазая, кукольный театр и ознакомительную экскурсию по Большому дому.
Вход на территорию музея-усадьбы 19 сентября будет свободным.