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Общество17 сентября 2021 17:03

Ярославский спортсмен Кирилл Абросимов взял золото на Чемпионате России

Спортсмен завоевал первое место за плавание на открытой воде
Влада Красоткина
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Кирилл Абросимов победил на чемпионате России.

Кирилл Абросимов победил на чемпионате России.

Фото: Мэрия Ярославля

17 сентября ярославский пловец Кирилл Абросимов победил на Чемпионате России по плаванию на открытой воде на дистанции 16 километров. Это уже четвертая золотая медаль на счету ярославца.

- Невероятное достижение! От всей души поздравляем и гордимся нашим спортсменом, - передает поздравления мэрия Ярославля.

Местные жители также радостно разделили победу земляка и присоединились к поздравлениям.

Человек с невероятной силой воли!Гордость Ярославской земли! - пишет Оксана Аплетина в группе "Управление по физической культуре и спорту".

Управление по физической культуре и спорту