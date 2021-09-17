Ярославский спортсмен Кирилл Абросимов взял золото на Чемпионате России

Кирилл Абросимов победил на чемпионате России. Фото: Мэрия Ярославля

17 сентября ярославский пловец Кирилл Абросимов победил на Чемпионате России по плаванию на открытой воде на дистанции 16 километров. Это уже четвертая золотая медаль на счету ярославца.

- Невероятное достижение! От всей души поздравляем и гордимся нашим спортсменом, - передает поздравления мэрия Ярославля.

Местные жители также радостно разделили победу земляка и присоединились к поздравлениям.

Человек с невероятной силой воли!Гордость Ярославской земли! - пишет Оксана Аплетина в группе "Управление по физической культуре и спорту".

Управление по физической культуре и спорту