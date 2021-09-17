В Ярославле пройдет большой фестиваль с животными: "Самое трогательное мероприятие"

Скучать точно не придется, да и в компании четвероногих друзей - это никак невозможно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 сентября в Ярославле на верхнем ярусе Стрелки, рядом с камнем, где Ярослав Мудрый заложил город пройдет увлекательный фестиваль Центра реабилитации животных "Верность". Праздник будет идти паралельно с Днем города, с 10 утра до 17 вечера.

Гостей будут ждать интересные мастер-класс, необычное чтение с собаками игры и квест. Скучать точно не придется, да и в компании четвероногих друзей - это никак невозможно.

— Образовательные мастер-классы по полезным видам занятий с собаками: каникросс-бег с собакой, трюковая дрессировка, канистерапия и игры с собаками как метод коррекции нежелательного поведения питомца. — Мастер-классы по изготовлению своими руками развивающих игрушек для собак. — Игры с собаками и мини-театр от специалистов из Коломны и Истры.

— Квест «В темноте». Участники узнают, в чем заключается работа собаки-поводыря и смогут довериться такой собаке, получив крайне необычный опыт.

— Чтение книг с собаками. На фестиваль можно привести малыша, который пока не смог полюбить чтение, но, побыв рядом с самыми ласковыми слушателями на свете, он сможет обрести радость от этого занятия. — Лекции ветеринара, кинолога и защитника прав животных. Всех гостей ждут добрые собаки, готовые к общению и играм. 14:00 — дефиле «Теперь я домашний», центральное и самое трогательное событие мероприятия. Зрители познакомятся с собаками, которые жили на улице, а теперь обрели свой дом.