Игорь Шарошихин: наша первоочередная задача – повышать качество распределительных сетей

С начала года энергетики выполнили работы по программе в 79 селах. Фото: филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Обеспечение стабильной работы электрооборудования невозможно без проведения своевременных ремонтов и реконструкции. Чтобы снизить риски нарушения электроснабжения, а также предупредить поступление жалоб от потребителей на качество электроэнергии, Ярэнерго реализует комплекс мероприятий на проблемных участках сетей 0,4-10 кВ, разработанный совместно с правительством региона и районными администрациями.

Особое внимание уделено населенным пунктам, где ведется активное строительство. Из-за новых подключений возрастает нагрузка на электрические сети, что приводит к снижению надежности и качества электроснабжения, скачкам напряжения и выходу из строя оборудования электросетей. Чтобы стабилизировать ситуацию, в таких населенных пунктах замена имеющегося оборудования на новое идет в первую очередь.

С начала года энергетики выполнили работы по программе в 79 селах, деревнях и поселках Ярославской области. Реконструированы свыше 80 км воздушных линий 0,4-10 кВ с заменой провода на СИП (самонесущий изолированный провод) и установкой новых опор.

В частности, проведена реконструкция шести трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, которые питают потребителей, проживающих в селе Высоково Переславского района, деревне Юрьевское Некрасовского района, деревнях Сельцо и Воротники Тутаевского района, деревне Бутрево Ярославского района.

Всего на выполнение программы в этом году будет направлено свыше 193 млн руб. Проводимые работы повысят качество и надежность электроснабжения потребителей в 142 населенных пунктах Ярославской области.

«Наша первоочередная задача – повышать качество распределительных сетей. Своевременно выполняя мероприятия комплексной программы, мы минимизируем для потребителей риски с точки зрения надежности сетей и качества электроэнергии, связанные с износом сетевых объектов. Одновременно с этим мы развиваем сети 0,4-10 кВ чтобы создавать условия для подключения новых потребителей», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.