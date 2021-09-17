Ярославна лишилась денег, пытаясь купить в Интернете пианино

Женщина отдала мошенникам 26 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась женщина. На сайте бесплатных объявлений она присмотрела себе электронное пианино и связалась продавцом. Тот предложил ей продолжить разговор в мессенджере.

- Неизвестный предоставил интернет-ссылку якобы для оплаты доставки. Перейдя по ссылке, заявительница указала реквизиты своей банковской карты, с которой впоследствии списались более 26 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас по заявлению проводится проверка.

А полиция предупреждает - пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в Интернете может оказаться уловкой мошенников.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

- не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните - осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

- никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка. Наиболее безопасный способ оплаты покупок – после их получения, когда имеется возможность убедиться в наличии приобретаемого товара и соответствии заявленным характеристикам. Покупая товар у частного продавца, не вносите предоплату - ни полную, ни частичную.