В Ярославской области пройдут Дни Германии

С 15 сентября по 15 ноября проходит фестиваль немецкой культуры "Дни Германии в Ярославской области" Фото: Мэрия Ярославля

С 15 сентября по 15 ноября проходит фестиваль немецкого языка и немецкой культуры "Дни Германии в Ярославской области". В этом году программа посвящена 30-летию партнерства Ярославского региона и федеральной земли Гессен.

15 сентября начался интеллектуальный конкурс на самый интересный вопрос о Гессене. Все желающие могут придумать такой вопрос и творчески его оформить. 20 лучших вопросов войдут в викторину "Респект, Гессен".

Ожидается концерт немецкого камерного ансамбля "Синий цветок" из Франкфурта-на-Майне, который из-за коронавируса не состоялся в прошлом году. Ансамбль покажет новую программу, посвященную немецкому художнику Каспару Давиду Фридриху. Концерты пройдут в Ярославской филармонии 1 и 4 октября на Открытии Дней Германии.

Дети могут принять участие в конкурсе поделок "Старый дом". Нужно своими руками сделать домик, замок или другую постройку по мотивам немецких сказок. работы принимаются до 30 сентября, итоги подведут 26 октября.

Полную программу фестиваля можно узнать здесь.