Сотрудников переславского кладбища осудили за мошенничества с могилами Фото: Полина Вачнадзе

Четыре сотрудника МУП "Ритуал" Переславля-Залесского осуждены за многочисленные мошенничества. На протяжении двух лет - с 2017 по 2019 годы - преступная компания, состоящая из трех мужчин и женщины, обманывала родственников умерших.

- Им сообщали ложные сведения о том, что бесплатно для захоронения предоставляются места только в низине, на заболоченной части кладбища. Хорошие участки можно приобрести за плату. Эти деньги проводили как оплату за ограды. При этом стоимость оград составляла от 30 до 60 тысяч рублей и превышала рыночную в несколько раз, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Переславский районный суд признал всех подсудимых виновными. На счету двоих по 18 эпизодов мошенничества, у подсудимой 15 эпизодов, а у ее супруга - 14. Женщину приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, но отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летия.

Супруг подсудимой получил 4 года в колонии общего режима. Их подельников приговорили к 5 годам 5 месяцам лишения свободы и 5 годам 4 месяцам лишения свободы. По некоторым эпизодам переславцы были оправданы.

Кроме того, суд удовлетворил 11 исков потерпевших на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Общая сумма составила 380 тысяч.

Приговор в законную силу не вступил.