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Происшествия17 сентября 2021 11:42

В ДТП в центре Ярославля пострадала женщина

Одна из машин врезалась в дерево
Полина Вачнадзе
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Одна из машин врезалась в дерево

Одна из машин врезалась в дерево

Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Вчера, 16 сентября, на улице Свердлова в Ярославле произошло ДТП. Столкнулись две машины: "Лада", которой управляла 43-летняя женщина, и "Меркури", за рулем которой находился 54-летний мужчина.

- Водитель автомашины "Лада" нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали о пострадавших в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Один из автомобилей вылетел на газон и врезался в дерево. Возвращать машину на проезжую часть пришлось спасателям.

В ДТП в центре Ярославля пострадала женщина

В ДТП в центре Ярославля пострадала женщина

Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА