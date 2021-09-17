Одна из машин врезалась в дерево
Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА
Вчера, 16 сентября, на улице Свердлова в Ярославле произошло ДТП. Столкнулись две машины: "Лада", которой управляла 43-летняя женщина, и "Меркури", за рулем которой находился 54-летний мужчина.
- Водитель автомашины "Лада" нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали о пострадавших в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Один из автомобилей вылетел на газон и врезался в дерево. Возвращать машину на проезжую часть пришлось спасателям.
В ДТП в центре Ярославля пострадала женщина
Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА