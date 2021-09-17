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Общество17 сентября 2021 10:59

Сотрудников администрации Рыбинска, устроивших скандал в баре, отстранили от работы

На время проверки
Полина Вачнадзе
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В отношении Романа Кагнера и Елены Виноградовой проводится служебная проверка. ФОТО: "Явка Бар" ВКонтакте

В отношении Романа Кагнера и Елены Виноградовой проводится служебная проверка. ФОТО: "Явка Бар" ВКонтакте

Сотрудников администрации Рыбинска, которые устроили скандал в местном баре "Явка", отстранили от работы. В отношении Романа Кагнера и Елены Виноградовой проводится служебная проверка.

Жалобу на рыбинских чиновников в социальных сетях написала директор заведения Анна Рыжова. По ее словам, возник конфликт из-за музыки, который перерос в скандал и угрозы со стороны сотрудников администрации.

Глава Рыбинска Денис Добряков прокомментировал инцидент, но отказался давать какие-либо оценки случившемуся до завершения проверки. При этом пообещал отреагировать "строго, но справедливо", если факты, приведенные Анной Рыжовой, подтвердятся.