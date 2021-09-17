В Ярославле полностью открыли для проезда Добрынинский мост

Добрынинский мост успешно прошел испытания Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле после продолжительного ремонта полностью открыли Добрынинский мост. Он прошел все необходимые испытания и получил заключение специалистов Научно-исследовательского института.

- Технологии были полностью пересмотрены, проведена повторная госэкспертиза, использовались другие виды армирования, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярославля Ярослав Овчаров.

Также на Добрынинский мост установили датчики, которые будут мониторить его состояние.

После масштабного ремонта Добрынинский путепровод открыли в мае 2020 года. Но уже чрез две недели вновь закрыли из-за выявленных дефектов в пролетном строении. Ремонт затянулся еще почти на полтора года. В отношении сотрудника Агентства по муниципальному заказу было возбуждено уголовное дело.