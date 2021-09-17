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Общество17 сентября 2021 10:22

В Ярославле полностью открыли для проезда Добрынинский мост

Добрынинский мост успешно прошел испытания
Полина Вачнадзе
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Добрынинский мост успешно прошел испытания

Добрынинский мост успешно прошел испытания

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле после продолжительного ремонта полностью открыли Добрынинский мост. Он прошел все необходимые испытания и получил заключение специалистов Научно-исследовательского института.

- Технологии были полностью пересмотрены, проведена повторная госэкспертиза, использовались другие виды армирования, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярославля Ярослав Овчаров.

Также на Добрынинский мост установили датчики, которые будут мониторить его состояние.

После масштабного ремонта Добрынинский путепровод открыли в мае 2020 года. Но уже чрез две недели вновь закрыли из-за выявленных дефектов в пролетном строении. Ремонт затянулся еще почти на полтора года. В отношении сотрудника Агентства по муниципальному заказу было возбуждено уголовное дело.