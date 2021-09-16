В канун Международного Дня чистоты «Балтика» открыла Пункт раздельного сбора вторсырья у гипермаркета «Лента» на Фрунзе

Современная стационарная площадка для раздельного сбора отходов упаковки появилась в зоне парковки у гипермаркета «Лента» на проспекте Фрунзе. ФОТО: Олег ПЕТРОВ

Площадку для сбора упаковки на переработку пивовары установили в партнерстве с Департаментом по охране окружающей среды и природопользования Правительства Ярославской области, региональным оператором по обращению с отходами «Хартия» и компанией «Лента» в рамках проекта «Принеси пользу своему городу». Современная стационарная площадка для раздельного сбора отходов упаковки появилась в зоне парковки у гипермаркета «Лента» на проспекте Фрунзе. На площадке ярославцы самостоятельно смогут сдать на переработку четыре фракции вторсырья: металл, стекло, пластик и бумагу, для каждой предусмотрен отдельный контейнер. Собранное раздельно вторсырье региональный оператор увозит на досортировку и дальнейшую переработку. Владислав Большаков, директор филиала ООО «Балтика» проводит большую работу по сокращению использования упаковочных материалов, но проблему упаковки не решить без вовлечения покупателей. Современный пункт– это способ привлечь внимание к раздельному сбору вторсырья и мы благодарны ярославцам, которые разделяют наши ценности и возвращают упаковку на переработку». С 2013 года компания «Балтика» развивает проект по сбору отходов упаковки на переработку «Принеси пользу своему городу», самостоятельно исполняя принцип расширенной ответственности производителей и выполняя добровольные обязательства по сокращению экоследа продукции. Компания сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами, способствуя развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки вторсырья.