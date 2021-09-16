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Общество16 сентября 2021 16:39

Администрация Тутаевского района заплатит за чихуахуа, растерзанную бродячей собакой

Беспризорный пес набросился на собаку на набережной Тутаева
Полина Вачнадзе
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Беспризорный пес набросился на собаку на набережной Тутаева

Беспризорный пес набросился на собаку на набережной Тутаева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тутаевский районный суд с иском о компенсации материального ущерба и морального вреда обратилась жительница Ярославля. В апреле этого года она приехала в Тутаев и вместе со своей чихуахуа гуляла по набережной города. И на собачку напал крупный бродячий пес. Женщина отвезла питомца к ветеринарам, раны от укусов обработали, но вечером того же дня собака умерла.

Хозяйка животного обратилась в полицию, пыталась найти хозяина пса, который бегал без присмотра, размещала объявления в газете, но результата не было. Тогда женщина обратилась в суд с иском к администрации Тутаевского района.

- Истица просила признать незаконным бездействие ответчика, который не исполнил обязанность по организации отлова и содержания безнадзорных животных, взыскать с ответчика материальный ущерб в размере чуть больше 21 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, - уточнили требования в пресс-службе Ярославского областного суда.

Представитель администрации с иском не согласился и пояснил, отлов животных идет только по заявкам. Женщина обратилась только в мае и когда специалисты выехали на место, беспризорное животное они не нашли.

- Администрации Тутаевского района делегированы полномочия на отлов животных без владельцев. В 2020 году контракты на отлов животных без владельцев не заключались. В результате виновного бездействия администрации истцу причинен вред, - говорится в решении суда.

В результате в пользу истицы с администрации было взыскано 20 тысяч 416 рублей, куда вошла и стоимость собаки, и расходы на ее лечение, и моральный вред.