На месте стадиона "Красный Перекоп" построят резервную школу "Шинника"

Сейчас на стадионе "Красный Перекоп" демонтируют трибуны. ФОТО: страница Андрея Щенникова, "Фейсбук"

В Ярославле на месте стадиона "Красный перекоп" будет построена резервная школа футбольного клуба "Шинник". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал депутат регионального заксобрания Андрей Щенников.

- Сейчас разрабатывается проект, который включает два открытых футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом, тренажерный залы с раздевалками и душевыми, спорт-площадку с тренажерами. По периметру площадки будет беговая дорожка с резиновым покрытием для жителей микрорайона, - уточнил Андрей Щенников.

На новом стадионе планируют проводить мастер-классы и турниры между школьными командами.

Строительство начнется в следующем году, в 2023 году стадион собираются ввести в эксплуатацию.