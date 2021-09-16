В Ярославской области повысится плата за капитальный ремонт

Плата за капремонт повысится на с 1 января следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области с 1 января 2022 года повысится плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Сейчас она составляет 8 рублей 14 копеек с квадратного метра, с нового года увеличится до 8 рублей 51 копейки.

- В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области с 1 января 2022 года на территории региона минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составит 8,51 руб./ кв.м., - говорится на официальном сайте Регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.

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