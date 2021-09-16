Уникальная выставка "Путь навстречу" отправляется на гастроли по России

Наша страна очень многонациональна и благодаря этому имеет огромное культурное разнообразие. Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока с их необыкновенными верованиями и традициями, обрядовыми костюмами, мозаиками и инкрустациями ручной работы... мы, жители Центральных регионов России, так мало о них знаем. Точно так же мало известно и им о нашем многовековом культурном наследии. Для того, чтобы сблизить столь отдаленных друг от друга жителей одной страны, РОСИЗО при поддержке Министерства культуры решило провести необычную передвижную выставку "Путь навстречу".

Свои гастроли по России она начинает 18 сентября в Историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Переславля-Залесского. Проект включает в себя два ответвления: "Восточное кольцо" и "Золотое кольцо". Почему внимание уделено только этим отдельным территориям? Они составляют уникальный этнокультурный "континент" Старого Света. Так, та часть проекта, которая связана с Востоком, призвана подчеркнуть общность культуры этих мест с народами Евразии, но при этом показать ее неповторимость и универсальность. Она будет включать в себя более 155 работ, собранных из фондов музеев Дальнего Востока. Здесь будут представлены присущие только местным народам виды искусства: вышивка и аппликация на рыбьей коже, плетение из лозы, резьба по кости, культовая скульптура, а также некоторые предметы быта и национальной одежды. Все это сможем увидеть и мы с вами, ведь экспозиция заедет в Переславль-Залесский и Сергиев Посад.

Что же касается той части выставки, которая посвящена Золотому кольцу России, то на ней будут представлены самые разнообразные экспонаты древней и современной культуры. Например, живопись XV — начала XX веков. Именно этот вид искусства поможет ближе познакомиться с особенностями быта, нравов и традиций людей, когда-то живших здесь, поможет проникнуться истинно "русским духом". Здесь и иконопись, и парсуна, и портретные жанры, и пейзажи, и картины, относящиеся к русскому реалистическому искусству конца XIX — начала XX веков. Все это создаст целостное представление о некогда протекавшей здесь жизни. Экспозиция отправится в Улан-Удэ и Благовещенск.

Ценность выставки "Путь навстречу" состоит еще и в том, что очень многие из экспонатов, которые будут на ней представлены, никогда до этого не покидали пределов музеев, где они хранились, а теперь их сможет увидеть практически вся страна.