В Ярославле в День города откроют пункты вакцинации от COVID-19: адреса

Рассказываем, где можно сделать прививку в праздничный день Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в День города будут открыты дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Если ярославцы и гости города вдруг захотят привиться в праздничный день, то с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Дополнительные пункты вакцинации будут работать и в центре города, и в районах. Вот их адреса:

Кировский район (все пункты работают с 10:00 до 15:00):

- Волжская набережная,

- стадион "Спартаковец",

- Советская площадь,

- Первомайский бульвар,

- Речной вокзал.

Дзержинский, Заволжский и Ленинский районы:

- парк "Победы" (с 10:00 до 16:00),

- ДК "Гамма" (с 09:00 до 15:00),

- ДК "Энергетик"(с 09:00 до 15:00),

- парк "Юбилейный" (с 09600 до 16:00),

- сквер на проспекте Машиностроителей (с 10:00 до 16:00).

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

- ДК "Судостроитель" (с 10:00 до 15:00),

- ДК "Радий" (с 10:00 до 15:00),

- ДК "Нефтяник" (с 10:00 до 16:00),

- парк "Рабочий сад" (с 10:00 до 16:00).