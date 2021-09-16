В Ярославле в День города откроют пункты вакцинации от COVID-19: адреса

Рассказываем, где можно сделать прививку в праздничный день
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле в День города будут открыты дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Если ярославцы и гости города вдруг захотят привиться в праздничный день, то с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Дополнительные пункты вакцинации будут работать и в центре города, и в районах. Вот их адреса:
Кировский район (все пункты работают с 10:00 до 15:00):
- Волжская набережная,
- стадион "Спартаковец",
- Советская площадь,
- Первомайский бульвар,
- Речной вокзал.
Дзержинский, Заволжский и Ленинский районы:
- парк "Победы" (с 10:00 до 16:00),
- ДК "Гамма" (с 09:00 до 15:00),
- ДК "Энергетик"(с 09:00 до 15:00),
- парк "Юбилейный" (с 09600 до 16:00),
- сквер на проспекте Машиностроителей (с 10:00 до 16:00).
Красноперекопский и Фрунзенский районы:
- ДК "Судостроитель" (с 10:00 до 15:00),
- ДК "Радий" (с 10:00 до 15:00),
- ДК "Нефтяник" (с 10:00 до 16:00),
- парк "Рабочий сад" (с 10:00 до 16:00).