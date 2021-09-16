В Ярославле открыли ФОК для людей с ограниченными возможностями здоровья

Во Фрунзенском районе Ярославля открыли специализированный ФОК Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля открыли специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут заниматься взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, это первый адаптивный центр, который построили в рамках соцпрограммы "Газпром - детям". Комплекс оснащен современным оборудованием и инвентарем. Общая площадь ФОКа - порядка 5 тысяч квадратных метров. Сделан крытый легкоатлетический манеж с беговыми дорожками. Спроектированы секторы для прыжков в высоту, с шестом, тройных прыжков, участки для метания ядра и диска. Зал 30 на 18 метров подойдет для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

В новом спортивном комплексе будут заниматься более 350 детей из городских и областных спортивных школ. 140 ребят - с ограниченными возможностями здоровья.