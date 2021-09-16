В Тутаевском районе отопительный сезон начнется 17 сентября Фото: Полина Вачнадзе

В Тутаевском районе с 17 сентября начнется отопительный сезон. В пятницу к теплу начнут подключать объекты социальной сферы, в первую очередь, детские сады и школы, 20 сентября - жилые дома. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава района Дмитрий Юнусов.

- Все мы чувствуем насколько стало непривычно холодно для первой половины сентября. На мои страницы в соцсетях поступают сообщения от жителей города и поселков о том, что хочется комфортную температуру. Поэтому с коллегами сделали все, чтобы начать отопительный сезон в Тутаевском районе раньше, чем обычно, - написал глава района.

В Ярославле начало отопительного сезона запланировано на 17 сентября. В Рыбинске он уже начался - Денис Добряков обратил внимание на жалобы горожан и распорядился с 14 сентября начать подачу тепла.