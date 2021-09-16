В Ярославле в День города продлят время работы общественного транспорта

В День города общественный транспорт Ярославля будет работать до 23:00 Фото: Мэрия Ярославля

18 сентября из-за празднования Дня города общественный транспорт в Ярославле будет работать дольше обычного - до 23 часов. Кроме этого, пояснили в мэрии, на маршруты выйдут дополнительные автобусы.

Богоявленская площадь:

- №4К «Богоявленская площадь – улица Спортивная», - №41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная», - №41К «Богоявленская площадь – улица Светлая».

С заездом к остановке «Богоявленская площадь»:

- №4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный», - №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – 15 МКР», - №13 «5 МКР – Машприбор», - №42 «15 МКР – поселок Куйбышева», - №49 «Больница № 2 – 15 МКР».

Торговый переулок:

- №11Т «Торговый переулок – 15 МКР», - №32Т «Торговый переулок – улица Сахарова».

Через остановочный пункт «Улица Первомайская»:

- №68 «Улица Космонавтов – улица Большие Полянки».

Также в День города пустят дополнительные троллейбусы:

- №4 «Торговый переулок – фабрика «Красный перевал» в 21:21, - №8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок» в 21:34.

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