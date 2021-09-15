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Происшествия15 сентября 2021 13:33

На выезде из Ярославля произошло ДТП: легковушка раскурочена, грузовик перевернулся

На трассе столкнулись четыре машины
Полина Вачнадзе
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авария произошла на трассе М8. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

авария произошла на трассе М8. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На трассе М8 на выезде из Ярославля сегодня, 15 сентября, произошло крупное ДТП. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, столкнулись четыре машины.

- В медучреждение с травмами доставлен пассажир автомобиля "Тойота". На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - сказали в ведомстве.

От удара грузовик перевернулся на бок, у легковушки раскурочена вся передняя часть.

Информация будет обновляться.