В Ярославской области МЧС предупредило о сильных порывах ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославскую область могут придти порывы ветра до 15-17 метров в секунду с 18 часов 13 сентября до 18 часов 14 сентября.

- Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплениями в результате сильного дождя, затруднениями в работе всех видов транспорта увеличение количества ДТП, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением линий связи и электропередач, нарушением в системе ЖКХ, обрушением, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Также, возможны случаи травматизма среди населения.