Пара железнодорожных колес протаранила авто дочери экс-главы Ярославля

К счастью, в этот момент девушка вышла из машины. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

10 сентября в Ярославле произошло необычное ДТП. На улице Большая Федоровская железнодорожные колесные пары протаранили припаркованный автомобиль дочери экс-главы Ярославля Алексея Малютина. К счастью, в этот момент девушка вышла из машины.

- Дочке Танюшке повезло , что была в магазине. Слава Богу все обошлось! У нас в семье таких аварий ещё не было! - сообщил Алексей Малютин на своей странице в Фейсбуке.

Со слов Алексея, авария произошла из-за того, что колеса плохо закрепили при перевозке, поэтому они и соскочили. В полиции по вопросу пока ничего неизвестно.

- По данному происшествию информация уточняется, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.