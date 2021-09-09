В Ярославской области ищут двух женщин, которые ушли за грибами Фото: Андрей АБРАМОВ

7 сентября в Ярославской области две женщины из разных районов региона ушли в лес за грибами и на данный момент о них ничего неизвестно.

77-летняя Вера Петрова ушла в лес в деревне Высоково Арефинского сельского поселения Рыбинского района. До сих пор она не вернулась.

Вера Петрова Фото: СУ СКР по Ярославской области

Приметы Веры Петровой: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые с проседью, глаза серые. Была одета в красную куртку, темные штаны и резиновые сапоги зеленого цвета с желтой подошвой.

Вторая женщина, которую ищут – 80-летняя Валентина Монина. Она ушла в лес в Гаврилов-Яме. О ней также ничего неизвестно.

Валентина Монина Фото: СУ СКР по Ярославской области

Приметы Валентины Мониной: рост 155-160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. Вера была одета в куртку цвета «хаки», дождевик, темные штаны и резиновые сапоги.

- В настоящее время следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции и волонтерами поисково-спасательных организаций проводятся поисковые мероприятия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.