ВЦИОМ прогнозирует появление партии «Новые люди» в Государственной думе

В парламенте не хватает политической силы, которая бы представляла интересы городского электората, бизнеса, сторонников прогресса.

8 сентября общественности представили исследование «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». По мнению социологов, только у партии «Новые люди» есть шансы стать пятой партией в Государственной думе, набрав более пяти процентов голосов избирателей.

— Наше исследование проходило с начала лета в три волны, последняя из которых закончилась буквально на днях. У партии «Новые люди» выраженная растущая динамика: среди «активных» респондентов, то есть тех, кто точно пойдет на выборы — 1,5 процента в июне, 3,6 процента в июле и 4,2 процента в последней волне, — рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, отметив, что при высокой явке Новые люди могут набрать даже 6,9 процентов.

Лидер партии Алексей Нечаев убежден, что количество голосующих за новую партию вырастет еще больше.

— Мы видим, что 19-20 процентов избирателей еще не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление! Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, — сказал Алексей Нечаев.

Анализируя социологические данные, политологи видят в них свидетельство грядущих перемен и называют это «историческим шансом».

— Считалось, что, голосуя за непарламентские партии, отдаешь голос в копилку партии власти. Поэтому все вне большой четверки — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — считались спойлерами. Новые люди эту тенденцию переломили: голосовать за них будет не только оппозиция, но и разочарованный электорат, — комментирует политолог Илья Гращенков. — По сути, партия «Новые люди» — единственная, кто играет на правом фланге всерьез. Сейчас в парламенте явно не хватает политической силы, которая бы представляла интересы городского электората, бизнеса, сторонников прогресса.

Партия «Новые люди» появилась около полутора лет назад. За это время она уже успела громко заявить о себе не только в столице, но и в регионах. В Ярославской области Новые люди участвовали в спасении так называемого «Актерского квартала», составляли карты проблемных домов, обследовали городские коммуникации, требовали ремонта дорог и мостов, налаживали диалог между властью и жителями.

— Сегодня мы видим столь высокие результаты партии, которую смогли создать лишь в марте 2020 года. Надеюсь, что люди, у которых были сомнения, голосовать за нас или нет, примут решение в нашу пользу. Это будет общая победа, — заявил руководитель ярославского отделения партии «Новые люди» Эдуард Коробейников.