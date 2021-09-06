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Общество6 сентября 2021 11:36

В Ярославле определились с подрядчиком, который будет ремонтировать Октябрьский мост

Объект планируют сдать до 1 ноября
Полина Вачнадзе
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На Октябрьском мосту заменят верхний слой асфальта

На Октябрьском мосту заменят верхний слой асфальта

Фото: Полина Вачнадзе

Стал известен подрядчик, который займется ремонтом Октябрьского моста в Ярославле. В электронном аукционе победила компания «Ярдорремстрой».

В рамках ремонта на Октябрьском мосту заменят верхний слой асфальта. Работы планируют проводить ночью.

- С согласования сотрудников ГИБДД ремонт дорожного покрытия будет проходить по полосам без полного перекрытия движения автотранспорта. На данный момент прорабатывается вопрос о производстве работ в ночное время, - сказал руководитель ДГХ Ярослав Овчаров.

Дата начала работ на мосту пока не определена, но завершить ремонт планируют к 1 ноября.

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