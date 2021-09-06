В Ярославле определились с подрядчиком, который будет ремонтировать Октябрьский мост

На Октябрьском мосту заменят верхний слой асфальта
Фото: Полина Вачнадзе
Стал известен подрядчик, который займется ремонтом Октябрьского моста в Ярославле. В электронном аукционе победила компания «Ярдорремстрой».
В рамках ремонта на Октябрьском мосту заменят верхний слой асфальта. Работы планируют проводить ночью.
- С согласования сотрудников ГИБДД ремонт дорожного покрытия будет проходить по полосам без полного перекрытия движения автотранспорта. На данный момент прорабатывается вопрос о производстве работ в ночное время, - сказал руководитель ДГХ Ярослав Овчаров.
Дата начала работ на мосту пока не определена, но завершить ремонт планируют к 1 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ярославле не успевают вовремя закончить ремонт проспекта Машиностроителей
Работы затянутся еще как минимум на месяц (подробнее)