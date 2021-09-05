Украли прямо из подъезда: двое ярославцев похитили велосипеды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Дзержинского района Ярославля сообщили, что из жилого дома неизвестные украли велосипеды. Сумма ущерба – более 18 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленников. Ими оказались двое мужчин – 24 и 35 лет. Они признались в преступлении и рассказали, что сломали замок в двери подъезда, зашли в подсобку дома и украли оттуда два велосипеда.

- Полицией по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.