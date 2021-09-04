Из-за пожара в Контантиновском Тутаевского района могут возбудить уголовное дело. ФОТО: читатель КП

Полиция выясняет все обстоятельства пожара, который произошел на улице Депутатской в поселке Константиновский Тутаевского района. Он начался вечером 2 сентября. По словам очевидцев, 30-летняя жительница квартиры на первом этаже облила себя и сожителя бензином, после чего подожгла.

- В результате с ожогами госпитализированы - женщина 1991 года рождения проживающая в данной квартире, а также соседка женщина 1953 года рождения. Установлено, что в квартире, где произошел пожар, в это время находилась женщина 1991 года рождения и мужчина 1988 года рождения. Предварительно установлено, что пожар в квартире произошел из-за воспламенения разлитой горючей жидкости. В настоящее время устанавливается объективная картина произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Изначально местные жители говорили о взрыве бытового газа, так как многие слышали хлопок, но тутаевские власти эту версию не подтвердили. По словам соседей, хозяйка квартиры, где все случилось, уже не в первый раз подвергает свою жизнь и жизнь других опасности - однажды она открыла на своей кухне газ.