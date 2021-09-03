В Ярославле 17 сентября начнется XXI Международный Волковский фестиваль

В Ярославле с 17 по 23 сентября пройдет XXI Международный Волковский фестиваль

В Ярославле с 17 по 23 сентября будет проходить XXI Международный Волковский фестиваль. В этом голу его девиз «Русская драматургия на языках мира».

На сцене Первого русского театра выступят коллективы из семи стран: России, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Финляндии. В рамках фестиваля состоится вручение областной премии «За высокое служение театру и развитие традиции Федора Волкова», состоятся мастер-классы и творческие встречи.

Коллектив из Армении покажет спектакль «Вий», венгерский театр привезет в Ярославль постановку «Преступление и наказание». Узбекистан представит «Осеннюю скуку», а Беларусь – «Профiт». Подробную программу можно узнать на сайте Волковского театра.

На все спектакли фестиваля приобрести билеты можно по «Пушкинской карте».

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Эти деньги можно потратить на посещение театров, музеев и прочих культурных учреждений (подробнее)