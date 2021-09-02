Ярославец закупил контрафактных сигарет на 43 миллиона рублей

На складе в Ярославле хранились 798 тысяч пачек сигарет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле перед судом предстанет 27-летний мужчина – он обвиняется в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Во время обыска на складе, арендованного на улице Гагарина, сотрудники регионального СК и ФСБ обнаружили 798 тысяч пачек контрафактных сигарет. Их стоимость оценили в 43 миллиона рублей.

- С целью получения незаконного дохода, осуществлять реализацию указанной табачной продукции обвиняемый намеревался без соответствующей регистрации в Федеральной налоговой службе. Преступная деятельность ярославца была пресечена. В ходе обыска, проведенного в складском помещении, немаркированная табачная продукция изъята, - сообщили в областном СКР.

Во время расследования уголовного дела на имущество и счета обвиняемого, общая сумма составила 21 миллион рублей, был наложен арест. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.