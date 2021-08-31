На хоккейные матчи в «Арену-2000» будут пускать не больше тысячи болельщиков

2 сентября «Локомотив» встретится с рижским «Динамо», 4 сентября – с питерским СКА Фото: Полина Вачнадзе

По решению регионального Роспотребнадзора, на хоккейные матчи в «Арену-2000» смогут попасть не более тысячи болельщиков. Об этом сообщили на официальном сайте ХК «Локомотив».

- ХК «Локомотив» обязан соблюдать действующие в регионе эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией коронавируса. По этой причине велика вероятность продажи абонементов исключительно вакцинированным болельщикам, - уточнили по поводу абонементов в пресс-службе клуба.

31 августа открылась продажа билетов на первые домашние игры «железнодорожников» в новом сезоне. Приобрести билеты можно в кассах «Арены-2000» и на официальном сайте клуба.

2 сентября «Локомотив» встретится с рижским «Динамо», 4 сентября – с питерским СКА.