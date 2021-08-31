В Рыбинске 1 сентября заработает поющий фонтан

Репертуар обещают подобрать подстать празднику. Фото: Администрация Рыбинска

1 сентября в Рыбинске на площади Дерунова заработает поющий фонтан. Репертуар обещают подобрать подстать празднику - про школу, день знаний. Все желающие смогут прийти и оценить "музыкальный талант" сооружения.

— Пусконаладка не выявила никаких протечек. Гидроизоляция, которая была сделана, выполнена качественно. Фонтан может эксплуатироваться. Был установлен компьютер, который регулирует и совмещает работу фонтана и музыкальной аппаратуры, а также высоту водяных струй, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Позже музыкальное сопровождение поменяют - будут играть композиции не только про школу. Правда, проработает фонтан только до середины сентября. После его закроют и начнут готовить к зиме.